Посольство РФ ответило на представление МИД Японии из-за центра мониторинга МЧС на Курилах

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Посольство РФ ответило на представление МИД Японии, сделанное из-за открытия главой МЧС РФ Евгением Зиничевым нового Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на острове Кунашир. Об этом ТАСС в четверг сообщили в российском посольстве.

"5 августа получили представление от МИД Японии в связи с участием главы МЧС России Евгения Зиничева в открытии Аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир. В ответ указали, что считаем такого рода заявления японской стороны категорически неприемлемыми, и подчеркнули, что суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами сомнению не подлежит", - сообщили в посольстве РФ. В российском дипломатическом представительстве также отметили, что сообщили японской стороне о том, что РФ имеет "полное право осуществлять на своей территории любую деятельность" в соответствии с российским законодательством.

В МИД Японии, в свою очередь, ТАСС сообщили, что представление было направлено в посольство РФ, поскольку "посещение [российскими] министрами северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС) противоречит позиции правительства Японии по территориальной проблеме и является неприемлемым".

Об открытии нового Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на острове Кунашир в Южно-Курильском городском округе главой МЧС России Евгением Зиничевым 5 августа ТАСС сообщили в пресс-службе министерства. В МЧС подчеркнули, что центр оснащен современной техникой, новейшими системами мониторинга и прогнозирования метеообстановки, а также комплексами наблюдения за геодинамическими процессами. Как отметили в МЧС, аналогичный центр в скором времени заработает и на острове Итуруп. Зиничев вручил новому поисково-спасательному подразделению сертификат на 9 единиц техники, а также наградил спасателей ведомственными наградами и пожелал сотрудникам нового центра профессиональных успехов.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.