Лавров: возможность ядерной войны должна быть исключена

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Применение ядерного оружия как средства войны должно быть исключено, Россия призывает все ядерные державы официально подтвердить приверженность этому постулату. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участникам памятной церемонии в Хиросиме по случаю 75-й годовщины атомной бомбардировки.

По словам главы МИД РФ, Россия как государство, обладающее ядерным оружием, сознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность. "Мы понимаем, к каким последствиям может привести использование ядерных вооружений, - сказал он. - Сегодня с большой озабоченностью мы отмечаем деградацию международной системы контроля над вооружениями, уничтожение договоров, пренебрежение принципами ненанесения ущерба безопасности государств, существенный рост ядерных рисков".

Лавров обратил внимание на тревожные сдвиги в доктринальных военно-политических установках в сторону допустимости практического применения ядерного оружия как средства войны. "Необходимо исключить риск военных столкновений между ядерными державами и возможность ядерной войны, - подчеркнул он. - Твердо убеждены, что в ней не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Мы предлагаем всем ядерным державам официально подтвердить приверженность данному постулату".

Как указал министр, Москва подтверждает свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия, а также в условиях слома американцами Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в одностороннем порядке взяла обязательство не размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности "в тех регионах мира и до тех пор, пока там не будут развернуты соответствующие вооружения американского производства". Для дальнейшего продвижения по пути ядерного разоружения, добавил он, необходимо предметное обсуждение таких вопросов, как развертывание системы глобальной ПРО США, разработка высокоточных стратегических наступательных вооружений в неядерном оснащении, вепонизация космоса и киберпространства, отказ США ратифицировать ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний).

Уроки истории

Лавров напомнил, что США нанесли атомный удар по Хиросиме и Нагасаки, осознавая, что Вторая мировая война подходит к концу. "Наступление советских войск на Дальнем Востоке в рамках союзнических договоренностей не только освободило Китай и Корею, но и лишало Японию мотивации продолжать военные действия, - рассказал он. - В таких обстоятельствах американские атомные бомбардировки по сути представляли собой демонстрацию силы и боевое испытание ядерного оружия на мирных жителях. США - первая и единственная страна, применившая этот тип оружия массового уничтожения".

Глава МИД РФ отметил, что советские представители одними из первых зарубежных наблюдателей посетили место трагедии и собрали подробные материалы, которые представили руководству страны. "Эти и другие сведения о результатах изучения последствий ядерных взрывов в Японии впоследствии были опубликованы и представлены широкой международной общественности, - указал Лавров. - Рассчитываем, что нашему примеру последуют и другие, соблюдая историческую правду и проявляя транспарентность в отношении тех событий".

"Совместными усилиями мы обязаны гарантировать, чтобы ужас и горе Хиросимы и Нагасаки никогда не повторились", - заключил министр.