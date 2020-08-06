Косачев: заявление Помпео о прогрессе в переговорах с РФ по вооружению адресовано Китаю

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Москва и Вашингтон достигли прогресса в переговорах по контролю над вооружениями, адресовано, скорее, Китаю, чтобы подтолкнуть к участию в договоренностях по этой теме. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Нынешнее заявление Помпео мне представляется адресованным не России, а Китаю. Пафос этого заявления - "вот видите, мы с русскими успешно договариваемся, так же можем и с вами, китайцы". Сработает ли этот пафос - не готов предугадывать, ведь это суверенная тема для Пекина точно в такой же степени, в какой она является суверенной для Москвы и для Вашингтона", - сказал Косачев. Он отметил, что прежние попытки американцев навязать Китаю свое видение ситуации провалились. "Сработает ли нынешняя тактика - посмотрим", - добавил сенатор.

Вместе с тем Косачев подчеркнул, что сам факт уже двух раундов консультаций с США по теме контроля над вооружениями "не может не обнадеживать". "Вижу в этом пусть и ненадежное, но все же подтверждение того, что во всяком случае пока американцы не отказываются окончательно от логики обеспечения национальной безопасности через договоренности с оппонентами", - сказал Косачев.

Президент Дональд Трамп, отвечая в ноябре 2019 года на вопрос ТАСС в Вашингтоне, заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, хотел бы Вашингтон продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), Трамп не ответил. 9 апреля представитель Госдепартамента сообщил ТАСС, что администрация США изучает возможность продления договора, учитывая сегодняшние угрозы, а также заявления РФ о готовности продлить соглашение без предварительных условий.

ДСНВ был подписан РФ и США в 2010 году. Он остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.