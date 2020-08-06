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Дело в отношении Сергея Фургала
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Жириновский допустил выдвижение Фургала на выборах в Думу, если экс-губернатора оправдают

По словам лидера ЛДПР, партия не намерена приглашать большое количество людей на митинг в поддержку Сергея Фургала 22 августа в Москве, чтобы избежать заражения участников новым коронавирусом

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может стать кандидатом от партии ЛДПР на выборах в Госдуму при условии отсутствия обвинительного приговора. Такое мнение высказал лидер партии Владимир Жириновский в четверг в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

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"Если он не будет иметь [обвинительного] приговора, мы с удовольствием его включим в список [кандидатов]", - сказал Жириновский в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее лидер либерал-демократов заявил, что Фургал никогда не будет исключен из рядов ЛДПР.

Жириновский также заявил, что партия ЛДПР не намерена приглашать большое количество людей на митинг в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 22 августа в Москве, чтобы избежать заражения участников новым коронавирусом.

Жириновский сообщил о планах подать заявку на проведение массового митинга в мэрию Москвы, но предположил, что партия получит отказ, так как массовые мероприятия в столице все еще запрещены.

"Мы проведем [митинг] камерно, на площадке Института мировых цивилизаций. Там есть трибуна у нас, дворик такой. Много не будем приглашать, чтобы люди не заражались [коронавирусом], - сказал он. - Мы же будем приглашать сами".

Ранее Жириновский заявил, что члены партии ЛДПР намерены провести 22 августа в Москве митинг в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Визит Дегтярева в Москву

Жириновский также сообщил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев совершит рабочий визит в Москву в двадцатых числах августа.

"Он [Дегтярев] мне сообщил, что, скорее всего, в двадцатых числах [августа] будет в Москве, и тогда он ко мне зайдет", - сказал он.

Жириновский добавил, что "не оказывает давления на Дегтярева". По мнению лидера ЛДПР, врио губернатора Хабаровского края "все делает правильно".

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Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияДегтярев, Михаил ВладимировичДело в отношении Сергея Фургала
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