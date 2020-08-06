Более 40 человек выдвинули свои кандидатуры на муниципальные выборы в Москве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Более 40 человек выдвинули свои кандидатуры на выборы Совета депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино в Москве. Об этом сообщил в четверг зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в ходе заседания, посвященного организации наблюдения за дополнительными выборами.

"На сегодняшний день на четыре места в двух муниципальных округах, я напомню, что будут избираться два депутата в Бабушкинском районе и два депутата - в Марьино, выдвинуты 43 кандидата. На сегодняшний день зарегистрированы 20, отказано семерым. Сегодня-завтра будут рассмотрены остальные 16 человек, 9 августа - последний день", - сказал Венедиктов.

Он подчеркнул, что по результатам почерковедческой экспертизы никто из кандидатов не получил отказ. "Во вторник апелляционная комиссия Мосгоризбиркома будет рассматривать апелляции по отказам <...> Это будет публичное рассмотрение", - сказал Венедиктов.

В сентябре жители двух округов смогут проголосовать электронно. По решению Мосгоризбиркома, онлайн-голосование пройдет досрочно - с 8:00 11 сентября и до 20:00 12 сентября. С 29 июля по 7 сентября ведется прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. 13 сентября - в основной день дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления - можно будет проголосовать только традиционным бумажным способом на участках двух округов.

Ранее зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил ТАСС, что около 70 тыс. жителей столицы смогут принять участие в выборах муниципальных депутатов, проголосовав онлайн на портале mos.ru.