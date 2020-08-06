Кондратьев зарегистрирован кандидатом на выборы главы Кубани

КРАСНОДАР, 6 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Краснодарского края зарегистрировала действующего главу региона Вениамина Кондратьева в качестве кандидата на предстоящие выборы губернатора, сообщили ТАСС в четверг в избирательной комиссии региона.

"Кондратьев зарегистрирован в качестве кандидата на предстоящие выборы главы администрации Краснодарского края", - сообщили в комиссии.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края назначили выборы губернатора на единый день голосования - 13 сентября. Ранее избирательная комиссия Краснодарского края зарегистрировала четырех кандидатов на выборы губернатора региона: Александра Сафронова от КПРФ, Ивана Тутушкина от ЛДПР, Дениса Хмелевского от "Справедливой России" и от Партии роста - Олега Лугина.

В сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе Кондратьев набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%.