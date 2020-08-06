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Задержание россиян в Белоруссии
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Захарова заявила, что задержанные в Белоруссии россияне должны вернуться в РФ

Официальный представитель МИД России отметила, что их вина не доказана

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Задержанные в Белоруссии 33 гражданина РФ должны вернуться в Россию. Об этом в четверг заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о развитии ситуации вокруг задержанных россиян.

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"Еще раз повторяем. Вина задержанных в Белоруссии граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию", - сказала она.

Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан России, их обвиняют в подготовке теракта. Выступая 4 августа с посланием к народу и парламенту Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что россияне были отправлены в страну намеренно.

Белорусская сторона передала Украине список задержанных российских граждан. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев допускает возможность присутствия в списке людей, у которых могут быть разные паспорта, в том числе и украинские. В таком случае, заявил глава МИД, Украина их будет считать своими гражданами. По его словам, Украина сделала запрос в адрес Белоруссии о выдаче некоторых задержанных.

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БелоруссияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЗадержание россиян в Белоруссии
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