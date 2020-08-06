Посол России провел переговоры с главой МИД Белоруссии

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в четверг встретился с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем и обсудил с ним вопросы двусторонних отношений и ход избирательной кампании в этой стране.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выберут президента

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы российско-белорусских отношений в ряде сфер, тематика интеграционного взаимодействия, ход избирательной кампании в Белоруссии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства.

Отмечается, что стороны также обсудили участие российских представителей в миссии СНГ по наблюдению за выборами.

Шестые за годы независимости выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа. И в шестой раз свою кандидатуру на них выставляет действующий глава государства Александр Лукашенко, бессменно управляющий страной уже на протяжении 26 лет. Конкуренцию ему составят четыре претендента - сопредседатель общественного движения "Говори правду" 39-летний Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента 43-летняя Анна Канопацкая, 37-летняя домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" 35-летний Сергей Черечень.