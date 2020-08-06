Слуцкий назвал доклад Госдепа о российской пропаганде политической цензурой

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Доклад Госдепартамента США о "российской дезинформации и пропаганде" - это проявление политической цензуры и попытка заглушить альтернативную точку зрения. Так данный документ в четверг журналистам прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"На самом деле, доклад - еще одно проявление политической цензуры, агрессивного продвижения проамериканской политики в мировых делах, а также попытка заглушить альтернативные точки зрения в угоду своим интересам", - сказал он. По его словам, "Вашингтон последовательно реализует русофобскую линию для обеспечения собственной гегемонии" и сдерживания РФ. "Все эти антироссийские "пугалки", обострившиеся на фоне предвыборной кампании в США, естественно, не имеют ничего общего с действительностью", - подчеркнул глава комитета.

Сам доклад Слуцкий также назвал "элементом исключительно американской пропаганды и дезинформации". "Упомянутые в нем российские государственные СМИ действуют в правовом поле и работают по всем международным профессиональным стандартам, исключая, в первую очередь, распространение откровенных фейков. Чего мы в последнее время, к сожалению, не всегда можем сказать о медиасфере в США", - резюмировал он.

В распространенном в среду специальном докладе Госдепартамента об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" говорилось о том, что CША считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды. В докладе утверждалось, что эта "экосистема" заключается в задействовании официальных правительственных каналов, государственных СМИ, прокси-ресурсов и соцсетей. Власти РФ, как убеждены в США, ответственны за развитие подобных тактик и платформ как части подхода по использованию информации в качестве оружия.

Россия неоднократно отвергала утверждения западных стран о том, что занимается какой-либо дезинформацией. В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что недавние обвинения в адрес России и Китая в распространении дезинформации о коронавирусе - очередное проявление русофобии и синофобии со стороны Запада.