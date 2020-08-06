Слуцкий: апелляции к КНР в ходе переговоров о контроле над вооружениями не конструктивны

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. США сопровождают заявления о достигнутом с Россией прогрессе в переговорах по контролю над вооружениями апелляциями к Китаю, что неконструктивно, так как Пекин ранее выражал несогласие с американскими предложениями. Такое мнение в четверг ТАСС выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Все заявления о достигнутом прогрессе сопровождаются апелляциями к Китаю и откровенными намеками на присоединение к переговорам. Это не совсем конструктивно", - сказал он.

Слуцкий подчеркнул, что "Россия заинтересована в устойчивом прогрессе по переговорам о пролонгации" Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), который после всех односторонних выходов США остался "едва ли не последним российско-американским договором в сфере контроля над вооружениями".

"Бесконечные понуждения Пекина, где не раз уже выражали свое несогласие с американскими предложениями, только тормозят весь процесс. Времени остается совсем немного. Если Москва и Вашингтон не договорятся, 5 февраля 2021 года СНВ-3 может уйти в историю", - резюмировал Слуцкий.

Госсекретарь США Майкл Помпео в среду на брифинге для журналистов заявил, что Соединенные Штаты и Россия достигли прогресса в переговорах по контролю над вооружениями и Вашингтон надеется на новую встречу по этой теме в ближайшем будущем. При этом Помпео выразил надежду на то, что Китай тоже присоединится к этому процессу.

Переговоры по ДСНВ

Американский президент Дональд Трамп, отвечая в ноябре 2019 года на вопрос ТАСС в Вашингтоне, заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, хотел бы Вашингтон продлить ДСНВ, хозяин Белого дома не ответил.

9 апреля представитель Госдепартамента сообщил ТАСС, что американская администрация изучает возможность продления договора, учитывая сегодняшние угрозы, а также заявления РФ о готовности продлить соглашение без предварительных условий.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.