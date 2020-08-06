Захарова назвала гибридной атакой письма россиянам с призывом сообщить о "вмешательстве"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бесцеремонным вмешательством и гибридной атакой полученные россиянами на мобильные телефоны письма с предложением за вознаграждение сообщить в спецслужбы США о вмешательстве в американские выборы.

Как пояснила дипломат, в четверг утром многие россияне получили на свои мобильные телефоны "удивительные сообщения" со следующим текстом: "Госдеп США предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь". Далее шла ссылка на сайт американской службы дипломатической безопасности.

"Что же это за письма счастья? Дело в том, что Госдепартамент США запустил программу "Награда за справедливость", суть которой не имеет ничего общего с благородными посылами. Все примитивно, так как основано на привычной для американских силовиков связке: донеси - получи. "Получи", естественно, приукрашено, как в рекламе набирающей обороты финансовой пирамиды", - написала Захарова в Facebook.

"Призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь. Что это, если не самая настоящая гибридная атака?" - отметила она.