Лавров и глава МИД ФРГ обсудят 11 августа Украину, ядерную сделку, Сирию и Ливию

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров проведет 11 августа в Москве встречу с германским коллегой Хайко Маасом, на которой будут обсуждаться ситуация на Украине, в Сирии, Ливии и обстановка вокруг иранской ядерной сделки. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"11 августа с рабочим визитом Москву и Санкт-Петербург посетит федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас, - сказал он. - В первой половине дня запланированы переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Хайко Маасом. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят ключевые вопросы российско-германской повестки дня, сверят график предстоящих до конца года контактов в политической, культурной и экономической сферах. Предстоит углубленный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, включая положение на Украине, в Сирии и Ливии, по ситуации вокруг всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы, а также по проблематике глобальной стабильности и стратегической безопасности".