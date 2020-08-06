МИД России призвал США к переговорам по военно-биологической деятельности

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Россия призывает США сесть за стол переговоров и обсудить в двустороннем формате вопросы, касающиеся осуществляемой американской стороной военно-биологической деятельности по периметру российских границ. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"В интересах снятия вопросов, связанных с военно-биологической деятельностью США по периметру российских границ, считаем необходимым задействовать механизм статьи пятой Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), в соответствии с которой государства-члены должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением ее положений, - сказал он. - Призываем американскую сторону сесть за стол переговоров и в двустороннем формате обсудить все накопившиеся у нас вопросы в связи с военно-биологической деятельностью США".