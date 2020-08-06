Избирком Коми зарегистрировал для участия в выборах главы региона четверых кандидатов

СЫКТЫВКАР, 6 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия республики Коми зарегистрировала на заседании в четверг четверых из пяти выдвинутых для участия в выборах главы региона кандидатов, отказав в регистрации депутату Госсовета Коми Олегу Михайлову (КПРФ).

"В данном случае есть все основания для отказа в регистрации [кандидата Михайлова]", - озвучил решение председатель избиркома Дмитрий Митюшев. За такое решение проголосовали 10 членов избирательной комиссии, один высказался против.

Как доложила секретарь комиссии Лариса Сердитова, 16 представленных Михайловым подписей депутатов были признаны недостоверными. "Зачтено 169 подписей, а необходимо собрать 180", - обосновала отказ в регистрации секретарь комиссии. Присутствовавший во время заседания Михайлов и его сторонники попытались помешать избирательной комиссии, выражая несогласие с принятым решением избиркома. В ответ большинство членов избиркома проголосовали за принудительный вывод из зала посторонних.

У кандидата от ЛДПР Андрея Никитина не зачли одну подпись, потому что она была отдана ранее за другого кандидата, но оставшихся подписей оказалось достаточно для прохождения муниципального фильтра и регистрации, отметила Сердитова.

На выборы главы Коми выдвигались пять человек: врио главы республики, самовыдвиженец Владимир Уйба, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Сергей Пономарев, предприниматель и депутат Совета Усинска Андрей Никитин - от ЛДПР, Виктор Бетехтин - от отделения партии "Зеленая альтернатива", Олег Михайлов - от КПРФ.

Досрочные выборы главы Коми назначены Госсоветом региона на 13 сентября 2020 года в связи с тем, что бывший руководитель республики Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку. Президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России. Госсовет Коми 29 апреля принял изменения в региональный закон о выборах и референдумах, разрешив выдвигаться на выборы главы республики самовыдвиженцам. До этого момента такое право имели только представители политических партий.