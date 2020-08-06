Выборы губернатора Ростовской области в сентябре пройдут в течение трех дней

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ростовской области утвердила трехдневный формат голосования на сентябрьских выборах, в ходе которых будет избран губернатор региона. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе избиркома.

"Члены облизбиркома утвердили постановление о применении дополнительных форм голосования при проведении выборов 13 сентября 2020 года. Согласно документу, 11 и 12 сентября 2020 года с 8 до 20 часов будет применено досрочное голосование как в помещении, так и вне помещения для голосования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что увеличение периода волеизъявления необходимо для обеспечения защиты здоровья избирателей и удобства при реализации гражданами избирательных прав.

В понедельник избирательная комиссия Ростовской области зарегистрировала пять кандидатов на должность губернатора региона. На пост губернатора области претендуют руководитель фракции КПРФ в заксобрании региона Евгений Бессонов, координатор ростовского регионального отделения ЛДПР Петр Пятибратов, руководитель партийной фракции "Справедливая Россия" в городской думе Ростова-на-Дону Алексей Лященко, гендиректор "Инновационной сервисной компании" Владимир Башкатов, выдвинутый ростовским региональным отделением партии "Патриоты России", и действующий глава региона Василий Голубев, поддержанный региональным отделением партии "Единая Россия".

Региональное Законодательное собрание назначило выборы губернатора Ростовской области на 13 сентября. В этот же день состоятся выборы органов местного самоуправления ряда городов и районов области, а также дополнительные выборы в заксобрание региона по двум округам.