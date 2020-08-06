Комиссия Думы сочла домыслами доклад Госдепа об "экосистеме российской дезинформации"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ будет отслеживать и реагировать на попытки США повлиять на Россию, которые реальны в отличие от тех, что описаны в докладе Госдепартамента США о "российской дезинформации и пропаганде". Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.

"В Госдепе заявили, что будут "продолжать разоблачать дезинформацию, исходящую от России". Со своей стороны могу заявить только одно - мы продолжим разоблачать их реально существующую дезинформацию и фейки, поскольку мы, в отличие от Госдепа, опираемся на реально выявленные комиссией факты вмешательства во внутренние дела нашей страны", - привела слова депутата в четверг его пресс-служба.

Пискарев заявил, что члены комиссии выявили профинансированные из бюджета США публикации региональных подразделений американского "Радио Свобода" ("Север.Реалии" и "Крым.Реалии") о якобы применении в российских больницах эвтаназии в отношении больных COVID-19, материалы по этим публикациям направлены в правоохранительные органы.

"В отличие от доклада Госдепа, где не приводится реальных фактов, а есть только домыслы и попытка навязать всему миру свою точку зрения, такие публикации - это реальная попытка ввести в заблуждение и посеять панику среди российских граждан. Мы будем и впредь внимательно следить, анализировать и предпринимать все предусмотренные законом меры реагирования относительно попыток США повлиять на Россию", - заключил председатель думской комиссии.

В распространенном в среду специальном докладе Госдепартамента об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" говорилось о том, что США считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды. В докладе утверждалось, что эта экосистема заключается в задействовании официальных правительственных каналов, государственных СМИ, прокси-ресурсов и соцсетей. Власти РФ, как убеждены в США, ответственны за развитие подобных тактик и платформ как части подхода по использованию информации в качестве оружия.

Россия неоднократно отвергала утверждения западных стран о том, что занимается какой-либо дезинформацией. В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что недавние обвинения в адрес России и Китая в распространении дезинформации о коронавирусе - очередное проявление русофобии и синофобии со стороны Запада.