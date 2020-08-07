Делегация Совфеда выехала в Белоруссию для наблюдения за выборами президента

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации из девяти сенаторов выехала в пятницу в Белоруссию для участия в наблюдении за выборами президента страны. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, который входит в состав делегации.

"Мы выехали [в Белоруссию] в составе девяти сенаторов", - сказал Мельниченко.

Ранее Совет Федерации сформировал делегацию, которая должна была поехать в Белоруссию для участия в наблюдении за выборами президента страны, координатором назначили вице-спикера верхней палаты парламента Николая Журавлева.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Ранее ЦИК страны принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (это Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам на пост главы государства - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.