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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Делегация Совфеда выехала в Белоруссию для наблюдения за выборами президента

В составе делегации девять сенаторов, ее координатором назначили вице-спикера СФ Николая Журавлева

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации из девяти сенаторов выехала в пятницу в Белоруссию для участия в наблюдении за выборами президента страны. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, который входит в состав делегации.

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"Мы выехали [в Белоруссию] в составе девяти сенаторов", - сказал Мельниченко.

Ранее Совет Федерации сформировал делегацию, которая должна была поехать в Белоруссию для участия в наблюдении за выборами президента страны, координатором назначили вице-спикера верхней палаты парламента Николая Журавлева.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Ранее ЦИК страны принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (это Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам на пост главы государства - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.

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БелоруссияРоссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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