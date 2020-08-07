Дегтярев переназначил министра сельского хозяйства Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначил на должность заместителя председателя правительства края - министра сельского хозяйства Александра Шкурина, который работал при прежнем руководстве. Об этом Дегтярев сообщил в Instagram.

"Александр Иванович Шкурин, заместитель председателя правительства, он же министр сельского хозяйства, переназначен мной и будет работать в моей команде", - сказал Дегтярев.

Шкурин занимал эту должность с ноября 2018 года.

Дегтярев также сообщил, что по собственному желанию уволен начальник управления лесами Константин Хрянин. Новый руководитель будет назначен в ближайшие дни.

Ранее Дегтярев назначил заместителем председателя правительства по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Литвинчука и министра имущественных отношений Хабаровского края Марину Костину, которые также работали при Фургале.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначили Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Правительство региона после этого ушло в отставку.