Избирком зарегистрировал шесть кандидатов на выборы губернатора Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 7 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Архангельской области в пятницу зарегистрировала кандидатами в губернаторы региона шесть претендентов из восьми, подавших документы, сообщил ТАСС председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский.

"Зарегистрированы шесть кандидатов, отказано в регистрации Юрию Шевелеву и Олегу Мандрыкину, они не собрали необходимое число подписей депутатов и глав муниципальных образований в свою поддержку", - сказал Контиевский.

Для официальной регистрации кандидатам требовалось собрать и предоставить в избирком подписи муниципальных депутатов: от 189 до 198 подписей, из них от 43 до 45 - депутатов городских округов и муниципальных районов в 3/4 муниципальных образований, включая Ненецкий автономный округ. Необходимые подписи предоставили шесть кандидатов: врио главы региона Александр Цыбульский от "Единой России", Айман Тюкина от "Зеленой альтернативы", Ирина Чиркова от "Справедливой России", Николай Вакорин от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Сергей Пивков от ЛДПР, Андрей Есипов от Коммунистической партии социальной справедливости.

У Мандрыкина от партии "Яблоко" не соблюдена норма необходимой поддержки в трех четвертях муниципальных районов и городских округов. Количество муниципальных районов и городских округов составило 10 из 21 необходимого, после проверки достоверными признана 121 подпись. Шевелев от Партии добрых дел изначально представил 119 подписей.

Архангельское областное собрание депутатов 10 июня утвердило дату выборов губернатора региона, они пройдут в единый день голосования - 13 сентября. Сейчас пост врио главы региона занимает Александр Цыбульский, он был назначен 2 апреля 2020 года после отставки предыдущего губернатора Игоря Орлова. До этого Цыбульский возглавлял Ненецкий автономный округ.