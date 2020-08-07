МИД РФ удивлен, что Twitter не маркировал Deutsche Welle и BBC как государственные СМИ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. МИД РФ на фоне последних решений предложил Twitter маркировать как государственные не только аккаунты ряда российских СМИ, но и медиакомпаний Deutsche Welle, BBC World News и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

"Мы осознаем, что маркировка аккаунтов СМИ как "связанных с правительством" - тяжелая работа. Их так много. В то время как некоторые российские СМИ получили маркировку, другие государственные медиа до сих пор не пользуются этой привилегией. Вот несколько подсказок", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на официальной странице российского дипведомства в Twitter.

Министерство сопроводило запись фотографиями, на которых можно увидеть, что аккаунт канала RT в Twitter обозначен как государственное СМИ, а у Deutsche Welle, BBC World News и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" такая маркировка отсутствует. МИД РФ также опубликовал информацию с официальных сайтов этих СМИ, подтверждающую государственные источники их финансирования.

Согласно распространенному в четверг пресс-релизу, Twitter вводит новые обозначения для учетных записей правительств и государственных СМИ. Новые значки, изображающие миниатюрные трибуну и микрофон, будут добавлены к двум категориям аккаунтов. Во-первых, это официальные правительственные лица, включая МИД, госучреждения, послов и других ключевых дипломатов, пресс-секретарей. Во-вторых, аналогичные обозначения получат государственные СМИ, их главные редакторы и другие высокопоставленные сотрудники. Также в руководстве соцсети заявили, что финансируемые правительством СМИ с независимой редакторской политикой маркироваться не будут.