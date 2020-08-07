Пушков назвал информационной дискриминацией маркировку аккаунтов СМИ в Twitter

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Система маркировки аккаунтов государственных СМИ в Twitter предполагает исключения для западных медиа и является актом информационной дискриминации в отношении в том числе российских и китайских средств массовой информации, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Там указано, что СМИ, которые финансируются государством, но проводят независимую редакционную политику, не будут обозначаться как связанные с государством. Предполагаю, что речь идет о "Радио Свобода", "Голосе Америки", Deutsche Welle, Би-би-си, хотя говорить о независимой редакционной политике в "Голосе Америки" или Deutsche Welle не приходится, эти СМИ четко отражают позицию своих государств и правительств", - считает сенатор.

"Тем не менее, такую лазейку для западных СМИ Twitter оставляет. Для того чтобы противопоставить так называемые государственные российские или китайские СМИ западным, которые финансируются государством, но якобы проводят независимую редакционную политику. Это еще один акт информационной дискриминации в отношении незападных СМИ, это подчеркивание государственного характера ряда российских и китайских СМИ", - уточнил Пушков.

Он полагает, что решение о маркировке аккаунтов СМИ является следствием давления, "которое оказывают в США и на Twitter, и на другие социальные сети, чтобы они не предоставляли свои площадки для так называемой "государственной пропаганды".

"Twitter не может взять и заранее заблокировать различные государственные СМИ, потому что на этой площадке действуют не только российские, но и, например, китайские СМИ, ряда других государств. Если он начнет заниматься прямым цензурированием, прямыми запретами, то это сильно ударит по его репутации. Поэтому они идут на такую хитрость: указывают, что данный аккаунт является государственным и связан с государственной политикой, и получают возможность говорить, что они обозначают принадлежность этих СМИ, тем самым снимая часть их "пропагандистского эффекта". Если указано, что это государственное СМИ, то пользователь сразу понимает, что оно отображает государственную позицию", - пояснил Пушков.

О маркировке

Согласно распространенному в четверг пресс-релизу, Twitter вводит новые обозначения для учетных записей правительств и государственных средств массовой информации. Новые значки, изображающие миниатюрные трибуну и микрофон, будут добавлены к двум категориям аккаунтов. Во-первых, это официальные правительственные лица, включая министерства иностранных дел, государственные учреждения, послов и других ключевых дипломатов, пресс-секретарей. Во-вторых, аналогичные обозначения получат государственные СМИ, их главные редакторы и другие высокопоставленные сотрудники. Также в руководстве соцсети заявили, что финансируемые правительством СМИ с независимой редакторской политикой маркироваться не будут.