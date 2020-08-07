На выборы глав регионов в сентябре зарегистрированы 73 кандидата

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила в пятницу, что на выборы высших должностных лиц регионов в единый день голосования 13 сентября в 18 субъектах РФ зарегистрированы 73 кандидата.

"Для участия в выборах главы регионов выдвинулись 147 кандидатов. В настоящий момент 73 кандидата зарегистрированы", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. Она добавила, что 37 кандидатам было отказано в регистрации, документы 27 кандидатов находятся на рассмотрении в избиркомах, а еще 10 человек утратили статус кандидата.

Она напомнила, что на довыборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах был выдвинут 31 кандидат. "Зарегистрированы 25 из них, у двух кандидатов утрачен статус, а документы еще двух кандидатов находятся на рассмотрении", - отметила глава ЦИК.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.