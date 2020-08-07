ЦИК 31 августа проведет публичное тестирование новой технологии онлайн-голосования

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия России 31 августа проведет первое публичное тестирование нового программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования, который будет использоваться на довыборах депутатов Госдумы в Ярославской и Курской областях в сентябре. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

"Мы выбираем лучшие технологии в общегосударственном масштабе и в ближайшее время начнется тестирование новой подсистемы. 31 августа состоится первое публичное тестирование программного-технического комплекса дистанционного электронного голосования", - сказала Памфилова.

По ее словам, тестирование будет организовано Минкомсвязью России с участием ЦИК, а техническое обеспечение осуществляется Ростелекомом.

"Мы максимально открыты и у всех заинтересованных экспертов, партий есть возможность принять участие в обсуждении, которое будет намечено на 31 августа, в рамках тех микропилотных проектов, которые будут у нас [на довыборах в Госдуму] в Ярославской и Курской областях", - отметила Памфилова, добавив, что второе публичное тестирование пройдет 7 сентября.

Она напомнила, что ЦИК вошел в национальную программу "Цифровая экономика". "И на это ЦИК предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере 6 млрд рублей на три года", - сказала глава ЦИК.

Об онлайн-голосовании

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения. Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также предусмотрено дистанционное электронное голосование.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.