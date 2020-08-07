Памфилова рассказала, что ЦИК ведет поиск негативной информации в соцсетях уже три года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии в пятницу заявила, что ЦИК ведет поиск негативной информации в интернете уже на протяжении трех лет, информация о якобы заключенном контракте на мониторинг социальных сетей не является сенсацией.

"Вдруг сенсацией оказалось то, что ЦИК решил вести какой-то мониторинг негативной информации. Мы тут удивились, потому что вообще-то уже три года этим занимаемся", - сказала Памфилова.

По ее словам, "почему-то именно сейчас возник интерес к этому контракту". "Третий год подряд мы заключаем контракт на данные услуги. Это контракт на оказание услуг по аналитическому мониторингу социальных медиа в сети. Что за сенсация? Сумма мизерная, незначительная", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что целью контракта является "получение объективной информации об освещении деятельности избирательных комиссий и работе все избирательной системы". "Это нам помогает тоже следить, каким-то образом корректировать что-то... Это повышение уровня информирования участников избирательного процесса, выработка и реализация основных направлений информационной политики ЦИК", - подчеркнула Памфилова.

По ее словам, ЦИК заинтересован в продвижении и популяризации информационных поводов ЦИК и расширении охвата целевой аудитории. "Мы этот инструментарий активно используем и в ходе избирательных кампаний для предотвращения возможных нарушений. А также для соответствующей реакции на уже совершенные нарушения", - заключила глава ЦИК.

Суть дела

Ранее "Открытые медиа" сообщили, что ЦИК якобы заказал мониторинг соцсетей, среди основных задач которого не только продвижение избирательной системы, но и "выявление и противодействие негативно окрашенной и заведомо ложной информации" о деятельности комиссии.