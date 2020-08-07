Памфилова призвала критиков трехдневного голосования стать наблюдателями на выборах

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предложила людям, которые критикуют проведение голосования на выборах в сентябре в течение трех дней, присоединиться к корпусу наблюдателей.

"Также хочется обратить внимание на вопрос, связанный с гипотетическим увеличением нарушений при трехдневном голосовании. Призываю всех, кто разделяет это мнение, присоединиться к корпусу наблюдателей", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

По ее словам, Центризбирком в этом максимально заинтересован.

"Заинтересованы, чтобы ваши партии и кандидаты выигрывали, чтобы результаты выборов отвечали вашим чаяниям? Не ленитесь, идите в наблюдатели. Мы полностью открыли двери и предоставляем эту возможность. Не сомневайтесь абстрактно, приходите, не ленитесь. Это выходные, в основном. Договаривайтесь, взаимозаменяемость есть, наблюдайте, делайте замечания. Если они будут конкретны и предметны, то мы вам тоже скажем спасибо", - подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что "никакого ужаса в трехдневном голосовании нет при тех мерах, которые ЦИК последовательно развивает". Она напомнила, что, в частности, все бюллетени будут храниться в специальных сейф-пакетах, а также на протяжении всех дней голосования будет организовано видеонаблюдение и присутствие наблюдателей.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.