Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко - обсудили ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Белоруссии 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - сообщили в пресс-службе.

Путин заявил Лукашенко, что РФ заинтересована в сохранении стабильной ситуации и спокойном проведении выборов в Белоруссии. "[В разговоре] подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке", - говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко также обсудили "актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений", добавили в Кремле.

В предыдущий раз Путин и Лукашенко говорили по телефону 19 июня. После этого, 24 июня и 30 июня, они встречались, соответственно, на параде Победы в Москве и на открытии Ржевского мемориала в Тверской области.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, досрочное голосование началось 4 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, в том числе действующий президент Лукашенко. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несогласованными акциями протеста. Ранее Евросоюз и США выражали озабоченность в связи с этими инцидентами и призвали белорусские власти провести свободные выборы.