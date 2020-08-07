ЦИК не удовлетворил жалобу "Яблока" на отказ в регистрации на выборах в Челябинске

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу отказал в удовлетворении жалобы от партии "Яблоко" на отказ в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты заксобрания Челябинской области.

"В результате проверки, которой занимался ЦИК, по разным позициям им [партии "Яблоко"] было возвращено 149 подписей и признано достоверными 12 579 подписей. Для регистрации надо 13 092 подписи, то есть не хватает 513 подписей", - сказал член ЦИК Сиябшах Шапиев.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова добавила, что 463 подписи "Яблока" были забракованы, так как они были "незаконно собраны членами избирательных комиссий". По ее словам, данных членов комиссий необходимо привлечь к установленной законодательством ответственности. Впоследствии большинство членов ЦИК проголосовали за принятие решения об отказе в удовлетворении жалобы партии "Яблоко".

Ранее на сайте "Яблока" сообщалось, что 24 июля на заседании областной избирательной комиссии было принято решение об отказе в регистрации списка кандидатов от партии в депутаты заксобрания Челябинской области седьмого созыва. В партии отметили, что они предоставили 13 878 подписей избирателей в свою поддержку, однако избирком посчитал, что свыше 20% этих подписей являются недействительными и недостоверными.

Памфилова на заседании 29 июля заявила, что в комиссию пока не поступало официальной жалобы от партии "Яблоко" на отказ в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты заксобрания Челябинской области, при том что с момента отказа прошло шесть дней. По ее словам, в ЦИК официально должно обратится челябинское региональное отделение партии "Яблоко" с жалобой на постановление избирательной комиссии Челябинской области об отказе в регистрации, чтобы Центризбирком мог начать проверку.