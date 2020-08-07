Лебедев отмечает активность белорусов на досрочном голосовании на президентских выборах

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Белоруссии, председатель Исполкома Содружества Сергей Лебедев отмечает активность избирателей на досрочном голосовании на выборах главы белорусского государства.
"Есть немало критиков досрочного голосования, но эта форма используется в очень многих странах Европы, в США. Эта форма приемлема и распространена, наша миссия не видит здесь ничего предосудительного. Белорусские избиратели достаточно активно голосуют досрочно. Если это комфортно, то почему нет", - сказал он в ходе посещения одного их избирательных участков в Минской области, сообщает агентство БелТА.
По словам Лебедева, у миссии СНГ сложилось позитивное впечатление об организации досрочного голосования. "Традиционно хорошо оформлены участки, созданы все условия, чтобы человек мог спокойно прийти и проголосовать. Проблем, когда люди не могут найти себя в списках или еще что-то, мы не зафиксировали", - рассказал он.
Лебедев отметил, что "накал политической борьбы в Беларуси значительно выше, чем в ходе предыдущих выборов". "Мы рассматриваем это как растущую активность избирателя. Есть и ряд других причин: информации много, созданы широкие возможности для изложения своих взглядов и программ, по каналам прошли выступления всех кандидатов, они имели возможность высказаться и на общественных мероприятиях", - подчеркнул он.
Глава миссии также заявил, что препятствий для агитационной работы и изложения программ наблюдатели от СНГ не видят.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, досрочное голосование началось 4 августа. Явка избирателей по итогам трех дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 22,47%. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, в том числе действующий президент Лукашенко. Миссия наблюдателей от СНГ и ее штаб начали свою работу на президентских выборах в республике 24 июля. Центризбирком к настоящему времени аккредитовал 248 международных наблюдателей, из них 184 представляют структуры СНГ.