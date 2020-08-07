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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Лебедев отмечает активность белорусов на досрочном голосовании на президентских выборах

Он рассказал, что "накал политической борьбы в Беларуси значительно выше, чем в ходе предыдущих выборов"

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Белоруссии, председатель Исполкома Содружества Сергей Лебедев отмечает активность избирателей на досрочном голосовании на выборах главы белорусского государства.

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"Есть немало критиков досрочного голосования, но эта форма используется в очень многих странах Европы, в США. Эта форма приемлема и распространена, наша миссия не видит здесь ничего предосудительного. Белорусские избиратели достаточно активно голосуют досрочно. Если это комфортно, то почему нет", - сказал он в ходе посещения одного их избирательных участков в Минской области, сообщает агентство БелТА.

По словам Лебедева, у миссии СНГ сложилось позитивное впечатление об организации досрочного голосования. "Традиционно хорошо оформлены участки, созданы все условия, чтобы человек мог спокойно прийти и проголосовать. Проблем, когда люди не могут найти себя в списках или еще что-то, мы не зафиксировали", - рассказал он.

Лебедев отметил, что "накал политической борьбы в Беларуси значительно выше, чем в ходе предыдущих выборов". "Мы рассматриваем это как растущую активность избирателя. Есть и ряд других причин: информации много, созданы широкие возможности для изложения своих взглядов и программ, по каналам прошли выступления всех кандидатов, они имели возможность высказаться и на общественных мероприятиях", - подчеркнул он.

Глава миссии также заявил, что препятствий для агитационной работы и изложения программ наблюдатели от СНГ не видят.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, досрочное голосование началось 4 августа. Явка избирателей по итогам трех дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 22,47%. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, в том числе действующий президент Лукашенко. Миссия наблюдателей от СНГ и ее штаб начали свою работу на президентских выборах в республике 24 июля. Центризбирком к настоящему времени аккредитовал 248 международных наблюдателей, из них 184 представляют структуры СНГ.

Теги
БелоруссияЛебедев, Сергей НиколаевичПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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