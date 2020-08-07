ЦИК дополнительно выделил более 37 млн рублей на организацию довыборов в Госдуму

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу принял решение дополнительно выделить свыше 37 млн рублей на подготовку и проведение довыборов депутатов Госдумы в сентябре.

"В связи с принятием ЦИК РФ порядка досрочного голосования избирателей и на основании обращений избирательных комиссий, которые организуют дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам, предлагается дополнительно выделить средства на общую сумму 37 млн 441 700 рублей для проведения досрочного голосования", - сказал член ЦИК Евгений Шевченко.

Согласно постановлению комиссии, ЦИК Республики Татарстан дополнительно выделено 7,6 млн рублей, избиркому Курской области - 13 млн рублей, комиссии Пензенской области - 7,3 млн рублей, а также избиркому Ярославской области - 9,5 млн рублей.

ЦИК 8 июля утвердил расходы федерального бюджета на проведение довыборов депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам на сумму более 338 млн рублей.

24 июля был утвержден порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.