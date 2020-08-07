Путин предложил СБ РФ обсудить дополнительные меры помощи Ливану

НОВО-ОГАРЕВО, 7 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил, что РФ окажет дополнительную помощь Ливану после взрыва в порту Бейрута.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"По моему поручению сформирована группировка сил МЧC, им приданы дополнительные силы Министерства здравоохранения Российской Федерации", - сказал глава государства в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он отметил, что российские специалисты уже приступили к работе в ливанской столице.

"Подумаем о том, что можно сделать еще для того, чтобы помочь людям в Ливане", - обратился Путин к участникам совещания. Взрыв в Бейруте президент РФ назвал трагическим событием.

На нынешнем совещании Путин также предложил обсудить ситуацию в РФ и в мире.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.