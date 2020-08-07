Посол России считает, что Москве и Минску нужно отбросить споры и недопонимание

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Москве и Минску нужно отбросить споры, вместе разбираться в сложных ситуациях и развивать сотрудничество. Об этом заявил в пятницу журналистам посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время посещения Белорусской атомной электростанции в Островце в связи с началом загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока.

"Надо отбросить споры, недопонимание, не обращать внимания на различные ситуации, а если возникают какие-то дискуссии, то вместе разбираться и договариваться на фундаменте доверия и открытости", - сказал Мезенцев, комментируя результаты совместной работы двух стран по строительству БелАЭС.

По его словам, значение очередного этапа ввода в строй электростанции таково, что "десятки поводов раздумывать о качестве российско-белорусских отношений отходят в тень". "Масштаб этих отношений, отношений братских, последовательных, исторически подтвержденных, предполагает, что мы вместе должны еще больше взаимодействовать и идти вперед", - подчеркнул он.

Как отметил посол, Белоруссия как страна, испытавшая последствия аварии на Чернобыльской АЭС, "самым настойчивым образом требует от подрядчика, от своих специалистов самого пристального внимания ко всем инструкциям". "Все разговоры о том, что это небезопасно, что нужно еще и еще раз анализировать проект, сомневаться в нем, тоже отходят в тень", - добавил глава российского диппредставительства.

"Мы доверяем работе, осуществленной в рамках российского проекта, реализуемого на белорусской земле, и тому взаимодействию, которое на протяжении восьми лет шлифовалось, став огромным профессиональным заделом, примером того, как надо сотрудничать, примером того, что это фундамент уверенности в будущем", - заявил Мезенцев.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" за счет госкредита РФ в объеме до $10 млрд вблизи города Островец Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". Энергоблоки поколения "3+" имеют улучшенные технико-экономические показатели. Станция соответствует требованиям безопасности МАГАТЭ.