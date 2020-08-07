МИД призвал международные организации отреагировать на маркировку СМИ РФ в Twitter

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Международные профильные структуры должны отреагировать на маркировку российских государственных СМИ в Twitter и Facebook как аффилированных с государством и отсутствие такой маркировки у западных медиа. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Ожидаем, что профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристрастную оценку сомнительным с точки зрения обеспечения свободного распространения информации действиям американской медиакорпорации", - заявили в министерстве.

В дипведомстве указали, что маркировка российских СМИ как государственных, в то время как финансируемые правительствами западных стран медиа не получают соответствующего значка, является нарушением "ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации". В МИД РФ также призвали интернет-платформы сложить с себя полномочия "самопровозглашенного политического цензора" и не лишать аудиторию права на неограниченный доступ к информации.

"Это очередное проявление системной политики "двойных стандартов" и дискриминации по страновому признаку, которые идут в русле внешнеполитических установок Вашингтона и недобросовестной конкуренции американского новостного мейнстрима с альтернативными источниками информации, - отмечается в комментарии. - Видим в этих политизированных и тенденциозных действиях американских IT-гигантов стремление вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства, сократив его цитируемость".

Согласно распространенному в четверг пресс-релизу, Twitter вводит новые обозначения для учетных записей правительств и государственных СМИ. Новые значки, изображающие миниатюрные трибуну и микрофон, будут добавлены к двум категориям аккаунтов. Во-первых, это официальные правительственные лица, включая МИД, госучреждения, послов и других ключевых дипломатов, пресс-секретарей. Во-вторых, аналогичные обозначения получат государственные СМИ, их главные редакторы и другие высокопоставленные сотрудники. Также в руководстве соцсети заявили, что финансируемые правительством СМИ с независимой редакторской политикой маркироваться не будут.