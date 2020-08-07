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Володин назвал интеграцию в рамках Союзного государства Белоруссии и России приоритетом

Спикер Госдумы напомнил, что у стран, в частности, "общие приоритеты в оборонной политике"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Союзное государство Белоруссии и России отвечает интересам народов обеих стран, интеграция остается приоритетом. Об этом в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Союзное государство Беларуси и России отвечает интересам народов, и дальнейшая интеграция останется нашим приоритетом", - сказал Володин, слова которого приводит думская пресс-служба. Спикер напомнил, что у стран "общие приоритеты в оборонной политике". "Мы совместно защищаем границы Союзного государства, воздушное пространство", - добавил он.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичБелоруссияРоссия
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