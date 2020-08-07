Володин назвал маркировку госорганов и СМИ в Twitter политикой двойных стандартов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Маркировка сетью микроблогов Twitter аккаунтов государственных органов и СМИ является проявлением политики двойных стандартов и подтверждением достоверности помечаемых источников информации. Об этом в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Маркировка Twitter аккаунтов органов госвласти и СМИ демонстрирует политику двойных стандартов, - цитирует Володина думская пресс-служба. - Это еще одно подтверждение того, что это не поддельные аккаунты, тиражирующие фейк-ньюс, а официальные источники, которым можно доверять".

Политик также выразил недоумение в связи с отсутствием такой маркировки у "Радио Свобода", которое "финансируется из госбюджета и отражает официальную позицию Госдепа". "Это прямая попытка ввести читателей и пользователей соцсети в заблуждение", - уверен председатель нижней палаты.

Согласно распространенному в четверг пресс-релизу, Twitter вводит новые обозначения для учетных записей правительств и государственных средств массовой информации.

Новые значки, изображающие миниатюрные трибуну и микрофон, будут добавлены к двум категориям аккаунтов. Во-первых, это официальные правительственные лица, включая министерства иностранных дел, государственные учреждения, послов и других ключевых дипломатов, пресс-секретарей. Во-вторых, аналогичные обозначения получат государственные СМИ, их главные редакторы и другие высокопоставленные сотрудники. Также в руководстве соцсети заявили, что финансируемые правительством СМИ с независимой редакторской политикой маркироваться не будут.