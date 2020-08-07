В МИД России озабочены противоправной сделкой США и курдов по добыче нефти в Сирии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Соглашение о добыче нефти между американской стороной и сирийскими курдами является произвольным и противоправным действием. В МИД РФ воспринимают данную ситуацию с озабоченностью и сожалением, говорится в распространенном в пятницу сообщении российского дипведомства.

"С большой озабоченностью и сожалением воспринимаем данные произвольные и противоправные действия, а также отсутствие должной реакции со стороны международного сообщества", - отмечается в сообщении.

В МИД РФ указали, что речь идет "о систематическом нарушении Вашингтоном норм международного права и международного гуманитарного права", а также обязательств в качестве оккупирующей державы.

"Более того, администрация США вновь продемонстрировала очевидное пренебрежение к Уставу ООН и решениям Совбеза и Генассамблеи в пользу неукоснительного уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, государства - члена организации", - отметили в министерстве.