{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

В МИД России озабочены противоправной сделкой США и курдов по добыче нефти в Сирии

В ведомстве указали, что речь идет "о систематическом нарушении Вашингтоном норм международного права и международного гуманитарного права", а также обязательств в качестве оккупирующей державы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Соглашение о добыче нефти между американской стороной и сирийскими курдами является произвольным и противоправным действием. В МИД РФ воспринимают данную ситуацию с озабоченностью и сожалением, говорится в распространенном в пятницу сообщении российского дипведомства.

"С большой озабоченностью и сожалением воспринимаем данные произвольные и противоправные действия, а также отсутствие должной реакции со стороны международного сообщества", - отмечается в сообщении.

В МИД РФ указали, что речь идет "о систематическом нарушении Вашингтоном норм международного права и международного гуманитарного права", а также обязательств в качестве оккупирующей державы.

"Более того, администрация США вновь продемонстрировала очевидное пренебрежение к Уставу ООН и решениям Совбеза и Генассамблеи в пользу неукоснительного уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, государства - члена организации", - отметили в министерстве.

Теги
СШАСирияРоссияКризис в Сирии
Володин назвал маркировку госорганов и СМИ в Twitter политикой двойных стандартов
Спикер Думы выразил недоумение в связи с отсутствием такой маркировки у "Радио Свобода", которое "финансируется из госбюджета и отражает официальную позицию Госдепа"
Читать полностью