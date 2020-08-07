Посол РФ: ситуация с задержанием россиян в Белоруссии была организована из-за рубежа

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что ситуация с задержанием россиян в Белоруссии была организована из-за рубежа, чтобы осложнить отношения между Москвой и Минском.

"Убежден, что начавшаяся процессуальная проверка Следственного комитета России подтвердит заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты российские граждане. По замыслу организаторов из-за рубежа, акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран", - заявил в пятницу журналистам посол.