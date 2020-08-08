В Хабаровске 2,8 тыс. человек вышли на несогласованную акцию в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в Хабаровске. Участие в ней принимают порядка 2,8 тыс. человек, сообщается на сайте регионального правительства в субботу.

Люди традиционно собрались на площади Ленина у здания правительства Хабаровского края, а затем, скандируя лозунги, прошли колонной по центральным улицам города и вернулись обратно, передает корреспондент ТАСС.

"Количество участников несанкционированных мероприятий в Хабаровском крае, по экспертным оценкам, снижается. <...> Сотрудники полиции обеспечивают безопасность граждан во время несанкционированных акций в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Сегодня на площади им. Ленина собрались 2 800 человек. Главная задача правоохранительных органов - не допустить провокаций и столкновений. Также на площади дежурят медики, чтобы в случае необходимости оказать экстренную помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со снятием ряда ограничений все больше жителей предпочитает проводить время в парках и скверах, на спортплощадках. В регионе разрешены прогулки и занятия спортом на открытом воздухе, работают летние веранды кафе и ресторанов, загородные базы отдыха.

"В целях предупреждения распространения коронавируса краевые власти по-прежнему призывают воздержаться от участия в мероприятиях с массовым скоплением людей. По последним данным, показатель заболеваемости в регионе составил 500 случаев на 100 тыс. населения - по нему регион находится на первом месте в ДФО и на 24-м по России. Поэтому краевые власти снимают ограничения точечно и лишь там, где нет риска массовых заражений", - говорится в сообщении.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство. Правительство региона сообщало, что за время акций их участникам выписали штрафы на 116 тыс. рублей. Автовладельцы, принимавшие участие в несогласованных автопробегах, получили штрафы на 3,5 млн рублей.

Президент Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Михаил Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.