МИД РФ отметил важность налаживания связей с Грузией для стабильности на Южном Кавказе

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Последовательная нормализация российско-грузинских отношений является важным элементом стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии Департамента информации и печати МИД России к 12-й годовщине августовских событий 2008 года на Южном Кавказе.

"Важным элементом обеспечения полноценной стабильности и безопасности на Южном Кавказе является и последовательная нормализация российско-грузинских отношений. Россия всегда дорожила дружескими узами с близким ей грузинским народом, с которым мы прожили в едином государстве под разными названиями не одно столетие. Убеждены, что скорейшее преодоление имеющихся разногласий, восстановление и полноценное развитие двусторонних связей отвечает долгосрочным интересам наших стран и народов", - указали в министерстве.

Единственный форум

Там напомнили о трагических событиях, произошедших 12 лет назад. "В ночь с 7 на 8 августа 2008 года правительство Михаила Саакашвили запустило так называемую операцию по наведению конституционного порядка на территории Южной Осетии, на практике обернувшуюся массированным артиллерийским обстрелом Цхинвала и штурмом лагеря российских миротворцев из состава Смешанных сил по поддержанию мира, - отметили в министерстве. - Действия грузинской стороны явились грубым нарушением международных договоренностей о мирном урегулировании грузино-югоосетинского конфликта, привели к многочисленным жертвам, в том числе среди российских военнослужащих и российских граждан, и разрушениям и, в конечном счете, обусловили как ответную российскую операцию по принуждению к миру, так и последующее решение Российской Федерации признать независимость Южной Осетии и Абхазии".

На Смоленской площади отметили, что место прекративших свое существование многолетних переговорных механизмов по урегулированию грузино-абхазского и грузино-югоосетинского конфликтов занял международный формат по Южному Кавказу - Женевские международные дискуссии по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. В них по взаимной договоренности и на равных условиях участвуют представители Абхазии, Грузии и Южной Осетии, а также ЕС, ОБСЕ, ООН, России и США как непосредственно вовлеченные ранее в дела урегулирования и заинтересованные в стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

"Значимость Женевских дискуссий очевидна: это - единственный международный форум, обеспечивающий прямой диалог между Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией. Само существование данной площадки позволило в течение последних 12 лет поддерживать мирный переговорный процесс без какого-либо силового противостояния и при сохранении относительной стабильности на границах этих трех государств", - указали в дипведомстве.

Главный урок

Как отметили в МИД РФ, главным уроком трагических событий 2008 года является очередное напоминание о том, что обращение к силовым методам разрешения международных споров и конфликтов бессмысленно и контрпродуктивно.

"Особенно когда речь идет о такой сложной и деликатной сфере, как межнациональные отношения. Любое насилие здесь приводит к самым болезненным, а подчас и непоправимым последствиям. Усилия России все эти годы направлены на восстановление диалога и полноценного переговорного процесса между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой, в том числе путем подписания соглашения о неприменении силы между ними", - подчеркнули в министерстве.