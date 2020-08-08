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Захарова назвала действия США в отношении TikTok примером недобросовеcтной конкуренции

Она призвала США привести методы борьбы за сохранение монополии американских IT-гигантов в соответствие с общепринятыми демократическими ценностями и международно-правовыми нормами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Действия американских властей в отношении социальной сети TikTok является вопиющим примером недобросовестной конкуренции. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Видим в необоснованно жестких рестриктивных действиях американской стороны в отношении одной из крупнейших социальных сетей TikTok нарушение широкого круга международных обязательств Вашингтона по обеспечению свободного и широкого распространения всех форм информации, свободного выбора ее источников, а также поощрения сотрудничества в данной области,- сказала она. - Основанный на бездоказательных обвинениях запрет американским гражданам сотрудничать с владеющей TikTok китайской компанией ByteDance в рамках агрессивного принуждения к продаже этой соцсети американским корпорациям представляет собой очередной вопиющий пример недобросовестной экономической конкуренции в борьбе за доминирование в международном информационном пространстве".

Дипломат подчеркнула, что действия Вашингтона идут вразрез с базовыми принципами рыночной экономики и нарушают нормы Всемирной торговой организации. "Попытка вашингтонского истеблишмента оправдать столь бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту в целях его поглощения необходимостью обеспечения национальной безопасности выглядит особенно цинично", - продолжила Захарова.

Она призвала США "пересмотреть свои методы борьбы за сохранение монополии американских IT-гигантов в международном сегменте социальных сетей и привести их в соответствие с общепринятыми демократическими ценностями и международно-правовыми нормами". "Ожидаем, что профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристрастную оценку указанным действиям", - заключила официальный представитель МИД РФ.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent и его "дочками".

Теги
СШАКитайЗахарова, Мария Владимировна
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