Захарова назвала историю с задержанием 33 россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

"Сотрясала информационное пространство история с задержанными 33 гражданами России в Белоруссии неделю, как минимум. Это все подавалось чуть ли не спецоперацией российской стороны по забросу своих неких специально обученных людей для дестабилизации в соседней с нами стране. А что оказалось на поверку? Оказалось провокацией третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов", - сказала она.

"Но неделю же этим люди жили. Неделю все это обсуждали, писали статьи, делали выводы, формировалось мировоззрение на будущее. Как сложно будет через неделю отказаться от этой убежденности, которая сформировалась за эти несколько дней, потому что признать свою неправоту всегда очень сложно", - добавила Захарова.

В пятницу в газете "Комсомольская правда" была опубликована статья со ссылкой на источник в российских спецслужбах, где сообщается, что задержанные в конце июля в Белоруссии граждане России стали жертвами провокации, устроенной украинскими спецслужбами. В статье подробно рассказывается, как велась вербовка россиян. "Заказчики" звонили с виртуальных номеров, представлялись вымышленными именами и указывали придуманные должности в компании "Роснефть".