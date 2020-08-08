Захарова заявила, что Киев сам не хочет решать вопрос с урегулированием в Донбассе

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 8 августа. /ТАСС/. Заявления Киева о "непонимании" минских договоренностей свидетельствуют, что в стране не желают решать вопрос урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"У них же новая сейчас история. И президент, и представитель в контактной группе спустя пять лет после выработки минских договоренностей и пяти лет попыток их реализовать, они сказали: "Мы не понимаем, что там написано". Так и бывает, когда пять лет реализовываешь, а потом говоришь: "Что-то я не понимаю, что там написано. Было бы неплохо, чтобы нам заново объяснили". Это говорит о том, что они не хотят решать этот свой вопрос", - сказала она.

Отвечая на вопрос о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта, Захарова отметила, что это произойдет, когда сама Украина захочет решить ситуацию со своей территорией в виде Донбасса. "Вот когда в Киеве политики, общественные деятели и, самое главное, люди смогут наконец осознать, что это - граждане этой страны, у которых такие же права, такие же обязанности, и они уже настрадались. Вот когда они там все вместе это поймут и вдруг осознают и вспомнят, что в 2015 году им международное сообщество выработало план по урегулированию их внутреннего конфликта и сказало, что готово содействовать, и они начнут поэтапно реализовывать Минские договоренности, все у них и случится. Мы к этому готовы, и всегда были готовы. С нашей стороны вопросов нет", - указала официальный представитель МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что Россия как страна, участвовавшая в выработке минских договоренностей, "свою часть дороги прошла и готова идти дальше". "Остальные члены международного сообщества - и Франция, и Германия - заявляли о том, что безальтернативные минские договоренности, но их надо выполнять. Кто их должен выполнять? Стороны конфликта - Киев и Донбасс", - заключила она.

Минские соглашения лежат в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В последнее время представители Киева заявляли, что минские соглашения по Донбассу должны быть выполнены, но их необходимо модернизировать.

Между тем власти Донецкой и Луганской народных республик неоднократно заявляли, что минские соглашения являются безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования на Украине и не подлежат каким-либо изменениям. Такой же точки зрения придерживается и Россия.