Посол РФ заявил, что в политике Лондона в отношении Москвы 95% сдерживания и 5% диалога

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Политика "сдерживания и диалога", выбранная НАТО и Великобританией в отношении РФ, состоит из сдерживания на 95% и лишь на 5% из диалога. Такое мнение высказал в субботу в интервью китайскому телеканалу CGTN посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин. Полный текст интервью опубликован на сайте посольства.

"Как лидер западного мира, НАТО избрала в отношении России политику сдерживания и диалога, а Лондону хотелось бы быть лидером усилий на этом направлении. Однако сдерживания тут 95%, а диалога - всего 5%", - отметил посол, выразив сожаление по поводу новой волны обвинений в адрес Москвы со стороны официального Лондона и британских СМИ.

Бездоказательные обвинения

По словам посла, хотя с британской стороны и звучали заявления о желании вывести отношения с РФ из фактически замороженного состояния, Лондон идет на все новые антироссийские шаги. Только в июле Великобритания ввела санкции против 25 граждан РФ, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека, обвинила Москву в попытках вмешательства в британскую политику. Также Соединенное Королевство заявило о причастности якобы связанных с РФ хакеров к кибератакам против организаций, разрабатывающих вакцины от нового коронавируса. Как подчеркнул дипломат, данные обвинения, в том числе содержащиеся в докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности британского парламента, не подкреплены какими-либо доказательствами.

"Правительству в Лондоне необходимо действовать в духе реализма и понять, какими преимуществами обернутся сотрудничество и совместная работа с Россией, а не попытки ей противодействовать", - сказал Келин.

Он добавил, что в условиях пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, Россия стремится к сотрудничеству с другими государствами, в том числе для преодоления экономических последствий глобального кризиса. При этом, по его словам, ряд других стран в сложившейся ситуации проводит "ущербную политику", сея раздор и пытаясь играть на международных противоречиях. Касаясь темы ухудшения отношений США и Великобритании с Китаем, посол отметил, что мир должен "всеми силами стремиться избежать новой холодной войны и событий, которые могут вести в этом направлении".

Американский порядок

Келин дал высокую оценку российско-китайским отношениям и выразил сожаление по поводу того, что ожесточенное противостояние республиканцев и демократов в США мешает наладить связи между Вашингтоном и Москвой. Он также подверг критике политику США, принявших решения о выходе из Парижского соглашения по климату, ядерной сделки с Ираном, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу, а также из Всемирной организации здравоохранения.

"Все эти соглашения и организации воплощают собой международный порядок, основанный на международном праве. Но что сейчас называют "порядком, основанным на правилах"? Фактически речь идет о порядке, устанавливаемом и поддерживаемом США. Нам непонятна эта двойственность [в американской политике] - с одной стороны попытки устанавливать правопорядок, а с другой - его разрушение собственными руками", - отметил посол РФ.