Военные России и Турции провели патрулирование в провинции Эль-Хасака в Сирии

ЭЛЬ-КАМЫШЛЫ /Сирия/, 9 августа. /ТАСС/. Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование на маршруте протяженностью 50 километров в сирийской провинции Эль-Хасака согласно меморандуму глав двух государств, принятому в октябре прошлого года. Об этом сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подполковник Егор Мальцев.

"Проведено очередное совместное российско-турецкое патрулирование протяженностью 50 км. Воздушное сопровождение осуществляли вертолеты Ми-8 и Ми-35, которые прикрывали колонну российской и турецкой бронетехники на высоте от 50 до 200 метров", - сказал он.

Мальцев отметил, что патрулирование завершилось успешно. "С турецкими коллегами мы договорились о проведении очередного патрулирования, которое состоится в ближайшее время", - отметил представитель центра.

В ходе патрулирования военные проехали по местам, где до войны добывали нефть. Целью патрулирования было убедиться, что на северо-востоке Сирии нет незаконных вооруженных формирований.

22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. С 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Кроме того, в марте этого года Москва и Анкара согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской зоне деэскалации Идлиб. Боевые действия в этом регионе должны были прекратиться с 6 марта.