Глава ЦИК РФ ожидает в ряде регионов высокой конкуренции на выборах в сентябре

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова прогнозирует в ряде регионов высокую конкуренцию на выборах, предстоящих в единый день голосования 13 сентября.

"У нас же идет живой политический процесс, которому никакая пандемия не помеха. Надо отдать должное, что в ряде регионов будет очень конкурентная борьба", - сказала она в воскресенье в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Памфилова напомнила, что в этом году голосование будет проходить в течение трех дней. "Мы разводим людей во времени, - продолжила она. - Вот эти три дня - это первое условие для того, чтобы было безопасно голосовать. Второе условие - участки будут оборудованы таким образом, чтобы разводить потоки наших избирателей, чтобы не было скопления людей". Глава ЦИК подчеркнула, что важно обеспечить применение средств индивидуальной защиты в той мере, в которой это необходимо в том или ином регионе.

Она также отметила, что ЦИК ужесточила требования к оборудованию мест для проведения голосования на придомовых территориях. По словам Памфиловой, место, предназначенное для такого голосования, должно быть оборудовано тентом, который обеспечит защиту от возможных осадков. "Обязательно должны быть ширмы для тайного голосования и все необходимые атрибуты, которые позволили бы безопасно обеспечить тайное голосование для наших избирателей", - добавила она.

Ранее Памфилова сообщила, что на выборы высших должностных лиц регионов в 18 субъектах РФ зарегистрированы 73 кандидата. При этом 37 кандидатам было отказано в регистрации, документы 27 кандидатов находятся на рассмотрении в избиркомах, а еще 10 человек утратили статус кандидата. На довыборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах был выдвинут 31 кандидат, отметила глава ЦИК.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.