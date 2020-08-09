Косачев прокомментировал слова Эспера о наращивании военного присутствия США у границ РФ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Усиление военного присутствия США в Европе приводит к деградации в сфере безопасности на континенте, заявил ТАСС в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил в субботу в эфире телеканала Fox News, что Вашингтон проводит перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у границ России с целью ее сдерживания.

"Разместить свои войска как можно ближе к Москве - голубая мечта всех американских генералов еще со времен холодной войны. Но если в те времена все было более-менее ясно: мы действительно опасались друг друга и угрожали друг другу, то по ее завершении потребовалось находить объяснения своим амбициям по сдерживанию нашей страны. Объяснение было найдено в мифе о якобы присущей России агрессивности и ее стремлении восстановить СССР, причем военным путем", - пояснил Косачев, добавив, что "на эту геополитическую игру Вашингтона купились многие европейские союзники США по НАТО".

"Именно НАТО приближается к России, а не Россия к НАТО, именно НАТО самим своим существованием нарушает принцип неделимости безопасности в Европе, именно НАТО наращивает в Европе свою военную активность, а не наоборот. Натовские генералы верховодят европейскими политиками. В результате ситуация в сфере безопасности в Европе деградирует", - добавил сенатор.

По его словам, ответственность за данную ситуацию лежит исключительно на США и на тех европейских странах, которые соглашаются на усиление американского воинского контингента на своих территориях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что РФ всегда последовательно заявляла о нежелательности и опасности "последовательного дрейфа" военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ. Как он подчеркнул, это вынуждает Москву "принимать меры, необходимые для гарантированного обеспечения безопасности" России.