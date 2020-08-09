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Захарова назвала причину задержания журналистов "Дождя" в Минске

Дипломат сообщила, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Журналисты российского телеканала "Дождь" были задержаны в Минске, так как у них отсутствовала аккредитация белорусских властей. Об этом сообщила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь".

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"Теперь понятна причина того, что произошло, или то, что послужило основой для таких действий, - отсутствие аккредитации. Была необходима аккредитация, этой аккредитации не было", - сказала она.

По словам Захаровой, посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев взял под личный контроль ситуацию с задержанием журналистов. 

"Только что я говорила <...> с Дмитрием Федоровичем Мезенцевым, с нашим послом, который всю эту ситуацию обрисовал, и он сказал, что лично держит это на контроле", - сказала она.

По информации посольства РФ в Белоруссии, журналисты находятся в минском РУВД. Захарова уточнила, что журналистам оказывается консульская поддержка.

"Наше посольство подключилось к разрешению ситуации с журналистами вашего телеканала, - сказала она. - Наши дипломаты в Белоруссии находятся на связи с белорусскими компетентными органами, в том числе с МИД".

В воскресенье телеканал "Дождь" сообщил, что в Минске люди в штатском задержали и увели в неизвестном направлении корреспондентов телеканала Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Как сообщила телеканалу представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали, после того как они поговорили с ней на улице. ТАСС не располагает комментарием МВД Белоруссии.

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил ТАСС, что телеканал подавал документы на аккредитацию для работы 15 июня, а корреспонденты работали в Минске в ожидании ее подтверждения.

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