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Путин утвердил стратегию госполитики России в отношении казачества на 2021-2030 годы

Целью государственной политики в этой сфере в документе названа консолидация российского казачества, сохранение и использование его наследия и культуры
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Соответствующий указ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества постановляю: <...> Утвердить прилагаемую Стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы", - говорится в документе.

Целью государственной политики в этой сфере в документе названа консолидация российского казачества, сохранение и использование его наследия и культуры, формирование эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной и иной службы, участие в решении государственных задач в интересах национальной безопасности. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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