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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Наблюдатели от миссии СНГ отмечают очереди на избирательных участках в Белоруссии

При этом явных нарушений или конфликтных ситуаций не замечено

ТАСС, 9 августа. Наблюдатели от миссии СНГ на президентских выборах в Белоруссии отмечают очереди на многих избирательных участках, явных нарушений или конфликтных ситуаций не замечено. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил член миссии, депутат Госдумы Артем Туров.

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"Мы сегодня проехали несколько десятков участков с коллегами по линии миссии СНГ. Везде можем отметить, что сегодня очень высокая явка. На многих участках наблюдаются даже очереди из избирателей", - сказал он.

По словам парламентария, видимых нарушений или каких-то конфликтных ситуаций во время посещения участков не было замечено. "Продолжаем наблюдать. В 20:00 закроются участки, будем находиться при подсчете на участках для голосования", - резюмировал Туров.

В Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости проходят выборы президента. На высший пост в стране претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Теги
БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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