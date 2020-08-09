В Совфеде призвали оппозицию в Белоруссии соблюдать закон независимо от итогов выборов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Оппозиция в Белоруссии в случае несогласия с результатами выборов президента не должна устраивать массовые беспорядки и подталкивать страну к перевороту, подобный сценарий недопустим, заявил ТАСС в воскресенье первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Оппозиция пытается расшатать ситуацию, провести сценарий "Майдан-2", только уже в Минске, угрожает различными акциями неповиновения. Все всегда должно делаться по закону, есть выбор. Если есть основания считать, что они (итоги выборов - прим. ТАСС) незаконные, объясняйте, почему, заявляйте протесты. Но выводить людей на улицу, пытаться устраивать какие-то массовые беспорядки, подталкивать страну к перевороту - наверное, это недопустимо. Последствия будут очень тяжелые", - сказал Джабаров.

"Пример Украины до сих пор стоит у всех перед глазами. Нужно дождаться подведения итогов, я думаю, что белорусская власть примет все допустимые меры в рамках закона, чтобы не дать ситуации перейти в такую неуправляемую стадию", - подчеркнул сенатор.

По его мнению, результаты официального экзитпола близки к истине. Джабаров считает, что белорусский избиратель не был настроен против действующего президента.

Большинство избирательных участков на выборах президента Белоруссии закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Несколько участков в Минске продолжили работу из-за больших очередей. По данным экзитпола, проведенного по заказу телекомпании "МИР", действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов избирателей, на втором месте - домохозяйка Светлана Тихановская с 6,8% голосов. Как сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии Лукашенко набирает 82,08% голосов, а Тихановская - 6,98%.

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