Слуцкий призвал всех участников выборов в Белоруссии не допускать провокаций

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в воскресенье призвал всех участников президентских выборов в Белоруссии не допускать и не поддаваться на провокации.

"В настоящее время всем сторонам, вне зависимости от результатов голосования, необходимо оставаться в правовом поле, не допускать и не поддаваться на провокации. Кровавый майдан по украинскому сценарию ведет только к деструктиву", - сказал он в беседе с ТАСС.

"Нельзя также позволить внешним силам вмешиваться и влиять на обстановку в стране", - добавил депутат.