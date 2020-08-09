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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Слуцкий призвал всех участников выборов в Белоруссии не допускать провокаций

Председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что "кровавый майдан по украинскому сценарию ведет только к деструктиву"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в воскресенье призвал всех участников президентских выборов в Белоруссии не допускать и не поддаваться на провокации.

"В настоящее время всем сторонам, вне зависимости от результатов голосования, необходимо оставаться в правовом поле, не допускать и не поддаваться на провокации. Кровавый майдан по украинскому сценарию ведет только к деструктиву", - сказал он в беседе с ТАСС.

"Нельзя также позволить внешним силам вмешиваться и влиять на обстановку в стране", - добавил депутат.

Теги
БелоруссияРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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